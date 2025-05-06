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В зоне СВО испытали трофейный дрон-бомбардировщик «Баба-Яга»

РИА: в зоне СВО испытали трофейный дрон-бомбардировщик «Баба-Яга»
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Russian Defense Ministry Press Service photo via AP

Тяжелый трофейный дрон-бомбардировщик «Баба-Яга», который собрали в полевой лаборатории беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) 18-й общевойсковой армии из сбитых украинских беспилотников, прошел успешное боевое испытание в зоне спецоперации в Херсонской области. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам старшего оператора БПЛА с позывным «Авангард», дрон восстановили недавно. Сейчас «Баба-Яга» находится на этапе тестовых полетов.

«А уже после тестовых полетов она отправится выполнять боевые задачи на передний край», — отметил он.

В лаборатории БПЛА 18-й общевойсковой армии группировки войск «Днепр» военные занимаются ремонтом и доработкой российских дронов, а также изучают трофейные образцы.

27 апреля стало известно, как украинский беспилотник «Баба-Яга» по ошибке доставлял бойцам ВС РФ конфеты и табак. По словам российского военнослужащего с позывным «Каскад», снабжение прилетало на позиции, которые до недавнего времени удерживали четыре украинских полицейских стрелка.

Ранее Минобороны РФ сообщило, сколько дронов сбили за ночь силы ПВО над регионами РФ.

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