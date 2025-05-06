Украинскому военному вынесли приговор за вторжение в Курскую область

Боец ВСУ Полторацкий получил 17 лет колонии за вторжение в Курскую область

2-й Западный окружной военный суд вынес приговор старшему стрелку 80-й десантно-штурмовой бригады ВСУ Руслану Полторацкому, участвовавшему в незаконном пересечении границы РФ и захвате населенных пунктов Курской области. Об этом сообщила пресс-служба Главной военной прокуратуры (ГВП) России.

Мужчине назначено 17 лет лишения свободы, из которых первые 4 года он проведет в тюрьме.

6 августа 2024 года Полторацкий в составе подразделения на бронетехнике («Страйкер», «Бушмастер», КамАЗ и танк Т-62) пересек границу из села Басовка Сумской области. Целью группы было продвижение вглубь Суджанского района Курской области — через Олешню и Гоголевку до хутора Южный. Вблизи хутора военные оборудовали наблюдательно-огневые позиции, а на следующий день переместились в село Бондаревка для поддержки подразделений, попавших под обстрел.

Через несколько дней Полторацкий был задержан российскими военными и до приговора находился под стражей. Суд поддержал позицию военной прокуратуры Московского округа, признав его виновным в нарушении государственной границы и участии в боевых действиях против РФ.

Ранее командир рассказал, зачем ВСУ пытаются проникнуть в Белгородскую и Курскую области.