Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Украинскому военному вынесли приговор за вторжение в Курскую область

Боец ВСУ Полторацкий получил 17 лет колонии за вторжение в Курскую область
close
Табылды Кадырбеков/Sputnik/РИА Новости

2-й Западный окружной военный суд вынес приговор старшему стрелку 80-й десантно-штурмовой бригады ВСУ Руслану Полторацкому, участвовавшему в незаконном пересечении границы РФ и захвате населенных пунктов Курской области. Об этом сообщила пресс-служба Главной военной прокуратуры (ГВП) России.

Мужчине назначено 17 лет лишения свободы, из которых первые 4 года он проведет в тюрьме.

6 августа 2024 года Полторацкий в составе подразделения на бронетехнике («Страйкер», «Бушмастер», КамАЗ и танк Т-62) пересек границу из села Басовка Сумской области. Целью группы было продвижение вглубь Суджанского района Курской области — через Олешню и Гоголевку до хутора Южный. Вблизи хутора военные оборудовали наблюдательно-огневые позиции, а на следующий день переместились в село Бондаревка для поддержки подразделений, попавших под обстрел.

Через несколько дней Полторацкий был задержан российскими военными и до приговора находился под стражей. Суд поддержал позицию военной прокуратуры Московского округа, признав его виновным в нарушении государственной границы и участии в боевых действиях против РФ.

Ранее командир рассказал, зачем ВСУ пытаются проникнуть в Белгородскую и Курскую области.

Все новости на тему:
Атаки на Курскую область
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами