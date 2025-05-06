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Reuters: приказ Пентагона о помощи Украине застал Белый дом врасплох

Reuters: приказ Хегсета об отмене поставок оружия Украине застал Белый дом врасплох
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Mark Schiefelbein/AP

Глава Минобороны США Пит Хегсет примерно через неделю после начала второго президентского срока Дональда Трампа приказал Транспортному командованию американской армии (TRANSCOM) прекратить поставки оружия Украине. Об этом сообщает Reuters.

Агентство утверждает, что это застало врасплох не только Украину, но и сам Белый дом.

«Примерно через неделю после того, как Трамп начал свой срок на посту президента, американские военнослужащие издали приказ трем грузовым авиакомпаниям, работающим с базы ВВС Дувра в штате Делавэр, и на базе Соединенных Штатов в ОАЭ: остановить 11 рейсов, которые были загружены артиллерийскими снарядами и другим оружием, отправляющихся на Украину», — говорится в публикации.

Идея об отмене военной помощи Украине, отмечает Reuters, появилась во время совещания 30 января в Овальном кабинете. Однако, как указывает агентство, Трамп не давал таких указаний. О приказе главы Пентагона, отмечает издание, не знал никто из вышепоставленных чиновников.

В течение одной недели военные поставки на территорию Украины восстановились, но Хегсет заявил, что следовал директиве президента США о приостановке помощи украинской армии.

В мае глава министерства обороны США Пит Хегсет приказал сократить высший офицерский состав армии США.

Ранее в Пентагоне заявили о сокращении численности гражданского персонала.

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