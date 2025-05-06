The Aviationist: морской дрон V7 может поразить Су-30 на дальности до 10 км

Украинский морской дрон V7, который оснащен ракетами AIM-9 Sidewinder, может поражать воздушные цели на дальности до 10 км. Об этом заявил американский журнал The Aviationist.

«Сочетание некоторой степени малой заметности, мобильности и внезапности делает эти беспилотные катера угрозой даже для высокоскоростных самолетов, таких как Су-30», — говорится в статье.

Издание указывает, что AIM-9 Sidewinder запускаются с V7 с помощью поднимаемой рельсовой установки, что дает возможность «поражать цели с такой степенью гибкости, которую ранее не видели в морской войне беспилотников».

До этого сообщалось, что украинские войска применили редкий ударный беспилотный летательный аппарат самолетного типа с реактивным двигателем при попытке атаки в Луганской народной республике, дрон перехватили российские военнослужащие.

Ранее ФСБ сорвала атаку беспилотников на регион России благодаря звонку на телефон доверия.