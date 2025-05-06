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Стало известно об уничтожении взвода ВСУ под Купянском

Марочко: взвод ВСУ уничтожен под Купянском
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Сергей Бобылев/РИА Новости

Военный эксперт Андрей Марочко сообщил, что Вооруженные силы России уничтожили комбинированным ударом пункт временной дислокации и до взвода Вооруженных сил Украины (ВСУ) в населенном пункте Григоровка под Купянском. Его слова приводит РИА Новости.

«В результате комбинированного огневого поражения ВС РФ военных целей в Григоровке купянского района Харьковской области уничтожен пункт временной дислокации противника», — сообщил он.

По его словам, по предварительной оценке, уничтожено до взвода личного состава Вооруженных сил Украины (ВСУ). Кроме того, он отметил, что в окрестностях Григоровки был уничтожен склад ракетно-артиллерийского вооружения.

Накануне Марочко заявил, что Вооруженные силы РФ увеличили активность на фронте и в настоящее время продвигаются сразу на нескольких направлениях. По его словам, сейчас ВС РФ наращивают активность и на Краснолиманском направлении.

Ранее Марочко сообщил о переброске дополнительных подразделений ВС РФ к донецкому городу Часову Яру.

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