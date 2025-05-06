Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли мемориал героев Великой Отечественной войны в Брилевке Алешкинского района Херсонской области. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.

«В результате атаки памятник получил повреждения. Это проявление крайнего цинизма и вандализма <...> Также враг обстрелял Алешки, Каховку, Великую Лепетиху, Горностаевку, Днепряны, Казачьи Лагеря, Малую Лепетиху, Новую Мачку, Саги, Старую Збурьевку и Таврийск», — сообщил Сальдо.

Также источник в силовых структурах рассказал РИА Новости, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) наносят до 250 ударов беспилотниками в день по Кинбурнской косе и выпускают по ней до сотни артиллерийских снарядов в день.

В марте сообщалось, что воздушно-десантные войска группировки «Днепр» ликвидировали ретранслятор сигнала Вооруженных сил Украины, установленный на потопленном судне в районе Кинбурнской косы. Судно находилось у входа из Черного моря в Днепровский лиман.

Ранее переплывшие Днепр на лодке одесситы рассказали о деталях побега к российским бойцам.