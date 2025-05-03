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Бывший шпион США заявил, что Байден никогда не давал ВСУ достаточно оружия

Экс-сотрудник ЦРУ Гофф: Байден никогда не передавал ВСУ достаточно оружия
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U.S. Marine/Global Look Press

Экс-президент Соединенных Штатов Джо Байден никогда не передавал Вооруженным силам Украины (ВСУ) достаточно оружия для того, чтобы они имели шанс победить Россию. Об этом газете Times заявил бывший начальник операций Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США по Европе и Евразии Ральф Гофф.

«Если бы мы снабдили украинцев в то время нужным вооружением, они, возможно, смогли бы выбить русских из страны. Этого не произошло. Это подготовило почву для этой более долгой, затяжной, изнурительной войны-мясорубки, которую мы сегодня наблюдаем», — заявил Гофф.

Он считает, что Байден серьезно опасался того, что Россия могла бы применить ядерное оружие в крайнем случае.

На чем основывается утверждение, что у ВСУ изначально была возможность победить российскую армию, Гофф не уточнил.

Также газета The Times выразила мнение, что если США примут решение отказаться от посредничества в разрешении конфликта на Украине, поток оружия Киеву закончится через полгода.

Ранее Такер Карлсон допустил, что Украина причастна к покушению на Трампа.

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