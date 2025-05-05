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Не пустившего сына воевать украинского военкома отправили на фронт

На Украине не пустившего сына воевать военкома мобилизовали
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Mehaniq/Shutterstock/FOTODOM

Начальника второго отдела Дубенского районного территориального центра комплектования (ТЦК, аналог военкомата) Юрия Ковалюка отправили на фронт после слов о нежелании отпускать в армию сына. Об этом сообщает украинское издание «Страна.ua».

Мужчину назначили заместителем командира воинской части А4728.

Коллеги посчитали, что позиция Ковалюка «не способствуют укреплению обороноспособности государства», предположив, что на его слова могли повлиять личные обстоятельства.

«Сын у меня в этом году закончил Львовский торгово-экономический университет. Я его не пущу в армию, это все уже, хватит. Сыну 22 года», – заявил в апреле глава военкомата Ровенской области в интервью местным СМИ.

На Украине лица в возрасте от 18 до 24 лет не подлежат мобилизации. При этом их активно призывают отправляться на фронт добровольцами, заключив «молодежные контракты».

Сам Ковалюк участвовал в обороне Бахмута (Артемовска) весной 2023 года.

До этого стало известно, что около 400 граждан Украины с февраля подписали молодежный контракт с армией.

Ранее в киевском ТЦК прокомментировали фотографии с прикованным к кровати мужчиной.

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