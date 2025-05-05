Оборонно-промышленный комплекс (ОПК) России в ближайшие три-пять лет должен сохранять лидерство на фоне подготовки Европейского союза к потенциальной войне. Такое мнение выразил военный аналитик, редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко.

По мнению эксперта, на случай возможного конфликта со странами Европы России необходимо сохранять лидирующие позиции в производстве современного вооружения, увеличить производство баллистических ракет средней дальности и средств противовоздушной и противоракетной обороны.

Коротченко добавил, что наращивание мощностей российского ОПК фактически происходит в режиме подготовки к «реальной войне» между РФ и Европой, которую западные аналитики ожидают к 2030 году.

Накануне политический комментатор Алекс Крайнер заявил на своем канале на YouTube, что у Европы нет сил и средств, чтобы противостоять России в военном отношении, даже чудо не поможет ей победить. Аналитик напомнил, что регион в течение десятилетий зависел от Соединенных Штатов с точки зрения обороны.

Ранее в Словакии заявили, что втягивание Европы в конфликт с РФ грозит третьей мировой войной.