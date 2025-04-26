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ВСУ применили тактику выжженной земли в Волчанске Харьковской области

Марочко заявил, что ВСУ намеренно выжигают уцелевшую инфраструктуру Волчанска
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Кадр из видео/Минобороны РФ

Вооруженные силы Украины (ВСУ) намеренно выжигают уцелевшую инфраструктуру Волчанска в Харьковской области, где продолжаются тяжелые бои. Об этом ТАСС сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

«Украинские боевики в Волчанске решили сравнять все с землей, то есть они сейчас наносят удары по площадям при помощи РСЗО, ведут удары из артиллерии, очень активно используют дроны. В принципе, они выжигают всю землю, которая там находится. И те крохи еще не разрушенных домостроений, гражданской инфраструктуры они полностью уничтожают», — заявил Марочко.

Теми же ударами реактивными системами залпового огня украинские войска пытаются выбить российские силы из города.

Также Андрей Марочко сообщил, что российские бойцы постепенно завершают зачистку Плоского леса в районе населенного пункта Западное, расположенного в Харьковской области.

Он уточнил, что российским солдатам удалось занять новые рубежи в лесном массиве.

Ранее российские бойцы возобновили активные бои за город Волчанск в Харьковской области после пасхального перемирия.

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