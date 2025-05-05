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Инструктор назвал причину изменения отношения жителей ЦАР к русским

«Лента.ру»: в ЦАР начали отличать россиян от других европейцев из-за ЧВК Вагнер
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Александр Вильф/РИА Новости

В Центральноафриканской Республике (ЦАР) научились отличать русских от других европейцев благодаря оказанной россиянами помощи в борьбе с боевиками. Об этом пишет «Лента.ру» со ссылкой на инструкторов частной военной компании (ЧВК) «Вагнер».

«После активной фазы вооруженного конфликта вся страна узнала о том, что здесь есть русские, что на русских можно положиться и что мы придем и защитим», — отметил инструктор с позывным «Батарейка».

Он подчеркнул, что местные жители знают, что русские всегда помогут в беде.

Незадолго до этого сообщалось, что сотрудники ЧВК «Вагнер» разработали уникальную программу для бывших боевиков в ЦАР. Теперь сдавшиеся участники вооруженных группировок проходят обучение под контролем российских инструкторов. Курсанты изучают тактику, медицину, управление дронами. Занятия проходят в лагере Беренго — бывшей резиденции императора Бокассы.

ЦАР страдает от гражданских войн более 60 лет. Попытки Франции и миротворцев ООН стабилизировать ситуацию провалились. Перелом наступил в 2021 году, когда при поддержке «Вагнера» правительственные войска отбили атаку на столицу. С тех пор российские инструкторы обучают военных FACA и обеспечивают безопасность.

Ранее российские инструкторы помогли отбить атаку боевиков в Африке.

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