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На Западе назвали роль Румынии в стратегии США на Черном море

National Interest: Румыния необходима для стратегии США на Черном море
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Efrem Lukatsky/AP

Румыния необходима Соединенным Штатам Америки для реализации черноморской стратегии — сдерживания России и защиты критически важной инфраструктуры. Об этом пишет National Interest.

«Румыния уже более двух десятилетий служит важнейшим логистическим узлом для вооруженных сил США», — говорится в публикации.

Издание подчеркнуло, что ни один союзник Вашингтона не имеет более важного значения для обеспечения американских интересов в черноморском регионе, чем Бухарест.

Авторы статьи назвали Румынию «якорем юго-востока Европы» и добавили, что страна «может похвастаться доказанной военной солидарностью с Америкой».

В октябре прошлого года сообщалось, что госдепартамент США одобрил продажу Румынии радиолокационных систем Sentinel. Румыния запрашивала покупку четырех радиолокационных систем Sentinel AN/MPQ-64F1, которые способны обнаруживать широкий спектр воздушных объектов.

Эти радары дополнят возможности противовоздушной обороны Румынии, особенно с точки зрения раннего обнаружения беспилотников, которые перемещаются на низкой скорости и имеют сокращенный радарный след, заявил глава минобороны республики Анджел Тылвэр.

На закупку первых двух систем направят около $90 млн. Эти средства будут взяты в основном из фондов программы военной помощи иностранным государствам Foreign Military Financing госдепа США. Эта программа включает логистическую поддержку, услуги по обучению, оборудование связи, техническую помощь и транспортные услуги для оснащения наземных батальонов ПВО румынской армии.

Ранее США испугались, что Румыния отойдет от прозападного курса.

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