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Силовики заявили, что ВСУ несут большие потери в Сумской области

ТАСС: подразделения четырех бригад ВСУ в Сумской области несут большие потери
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Alex Babenko/AP

Подразделения 21, 22, 61, 67-й отдельных механизированных бригад Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Сумской области несут большие потери, а подразделения 36-й отдельной бригады морской пехоты утратили боеспособность. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах.

По его словам, ожесточенные бои ведутся в районе Локни. Источник отметил, что солдат бригады морской пехоты заменили военнослужащие танковой бригады. В публикации подчеркивается, что десантные и штурмовые подразделения украинской стороны с середины прошлого года уже несколько раз обновлялись, сохраняя боеспособность за счет приоритетности при распределении мобилизованных.

До этого в силовых структурах сообщили, что некоторые пленные бойцы ВСУ, сдавшиеся на Сумском направлении, хотели бы остаться в России.

Источник ТАСС отметил, что некоторые из женщин, которые связывались с российскими силовиками через бот, просили не возвращать солдат обратно, поскольку их могут снова мобилизовать.

Ранее подполье сообщило об ударе по планировавшим проникнуть в Брянскую область военным ВСУ.

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