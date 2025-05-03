«Военный обозреватель» сообщил о приближении к Крыму полусотни дронов-камикадзе

В сторону Крыма движутся по меньшей мере 25 безэкипажных катеров и 50 дронов-камикадзе. Об этом пишет Telegram-канал «Военный обозреватель» (ВО).

«Профильные ресурсы сообщают, что в направлении Крыма замечено не менее 25 украинских безэкипажных катеров», — говорится в публикации.

Источник информации о приближении полусотни беспилотников-камикадзе не указан.

В ночь на 3 мая южные регионы России подверглись массовой атаке украинских ракет и беспилотников. По данным Минобороны РФ, общее количество сбитых дронов составило 170, подавляющее большинство из них уничтожено над Крымом и Краснодарским краем. Над акваторией Черного моря были сбиты восемь крылатых ракет Storm Shadow и три крылатые ракеты «Нептун-МД». Кроме того, огневыми средствами Черноморского флота в море были ликвидированы 14 украинских безэкипажных катеров. А в Новороссийске были повреждены три многоквартирных жилых дома, пострадали пять человек, включая двоих детей.

Ранее бой российских Су-30 и Ми-8 с катерами ВСУ у Крымского моста попал на видео.