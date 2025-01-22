Российские инструкторы помогли задержать лидера центральноафриканских боевиков

В Камеруне при содействии российских инструкторов и спецслужб Центральной Африканской республики (ЦАР) задержали бывшего министра ЦАР и лидера боевиков Армеля Сайо. Об этом сообщили в Telegram-канале Содружества офицеров за международную безопасность (СОМБ).

«Его арест произошел на фоне напряженности, связанной с повстанческими движениями и конфликтами в ЦАР, где в конце 2024 года он создал вооруженную группу под названием Военный Совет спасения народа и восстановления (CMSPR)», — говорится в сообщении.

В СОМБ добавили, что Сайо после свержения экс-президента ЦАР Мишеля Джотодии стал первым лидером вооруженной группировки, который согласился на разоружение в пользу политического диалога. Впоследствии он был назначен на должность министра молодежи и спорта. Однако, как отметили в содружестве, Сайо предал действующие власти страны и перешел на сторону боевиков.

20 января глава СОМБ Александр Иванов заявил, что боевики могут вмешаться в выборы в Центральной Африканской республике. По его словам, радикалы «уже несколько десятилетий используют процедуру для запугивания населения».

Ранее российские военные пленили группу боевиков в ЦАР.