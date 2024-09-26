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Российские военные пленили группу боевиков в ЦАР

В ЦАР группа боевиков сдалась в плен инструкторам ВС РФ

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Goran Tomasevic/Reuters

Несколько боевиков сдались в плен российским войскам в Центральноафриканской Республике (ЦАР). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Содружество офицеров за  международную безопасность (СОМБ).

По данным СОМБ, вооруженная группа направлялась к расположению российских инструкторов, чтобы сдаться, когда столкнулась с солдатами Многопрофильной комплексной миссии ООН по  стабилизации в  ЦАР. Те напали на боевиков, несмотря на то, что они якобы не представляли угрозы. В результате двое мужчин получили ранения, одного спасти не удалось.

В итоге боевикам все же удалось добраться до пункта назначения, где они разоружились и сдались в плен, после чего им оказали первую помощь.

С марта 2024 года РФ и ЦАР ведут переговоры по созданию в африканской стране российской военной базы. В июне посол РФ в ЦАР Александр Бикантов заявил, что «тема не находится в активной фазе». Он уточнил, что Москва и Банги пока не обсуждали конкретные сроки размещения воинского контингента, его численность, а также конкретное место, где база могла бы появиться.

Ранее сообщалось, что командир «Вагнера» стал советником президента ЦАР.

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