Российские военные пленили группу боевиков в ЦАР

Несколько боевиков сдались в плен российским войскам в Центральноафриканской Республике (ЦАР). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Содружество офицеров за международную безопасность (СОМБ).

По данным СОМБ, вооруженная группа направлялась к расположению российских инструкторов, чтобы сдаться, когда столкнулась с солдатами Многопрофильной комплексной миссии ООН по стабилизации в ЦАР. Те напали на боевиков, несмотря на то, что они якобы не представляли угрозы. В результате двое мужчин получили ранения, одного спасти не удалось.

В итоге боевикам все же удалось добраться до пункта назначения, где они разоружились и сдались в плен, после чего им оказали первую помощь.

С марта 2024 года РФ и ЦАР ведут переговоры по созданию в африканской стране российской военной базы. В июне посол РФ в ЦАР Александр Бикантов заявил, что «тема не находится в активной фазе». Он уточнил, что Москва и Банги пока не обсуждали конкретные сроки размещения воинского контингента, его численность, а также конкретное место, где база могла бы появиться.

Ранее сообщалось, что командир «Вагнера» стал советником президента ЦАР.