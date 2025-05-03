В Новороссийске при атаке БПЛА полностью разрушены две квартиры, еще 95 повреждены

Мэр Новороссийска Андрей Кравченко в своем Telegram-канале рассказал о последствиях атаки БПЛА на город.

«В многоквартирном доме на улице Суворовской полностью разрушены две квартиры», — сообщил чиновник.

Он добавил, что из 63 обследованных на улице квартир 42 были повреждены. Кроме того, в Восточном районе выбиты стекла в 22 квартирах, а в жилищном комплексе в Центральном районе на Мысхакском шоссе из 72 осмотренных квартир повреждена 31.

«В настоящий момент необходимости в открытии пунктов временного размещения нет», — отметил градоначальник.

В ночь на 3 мая южные регионы России подверглись массовой атаке украинских ракет и беспилотников. По данным Минобороны РФ, общее количество сбитых дронов составило 170, подавляющее большинство из них уничтожено над Крымом и Краснодарским краем. Над акваторией Черного моря сбиты 11 крылатых ракет. В Новороссийске повреждены три многоквартирных жилых дома, пострадали пять человек, включая двоих детей.

Ранее очевидец рассказал «Газете.Ru» об атаке дронов на Новороссийск.