Российские военнослужащие нанесли удары в районе Днепропетровска, поразив логистический центр Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил РИА Новости координатор пророссийского николаевского подполья Сергей Лебедев.

«В районе Днепропетровска — четыре удара. Прилетело по логистическому центру ВСУ», — рассказал собеседник агентства.

Лебедев добавил, что еще серия прилетов была зафиксирована недалеко от линии боевого соприкосновения. По словам подпольщика, удар пришелся по переброшенным на вторую линию обороны свежим силам ВСУ.

Среди прочего координатор подполья сообщил, что в месте ударов располагались используемые украинскими военными арсеналы и склады боеприпасов.

29 апреля сообщалось, что в ряде населенных пунктов на востоке Днепропетровской области объявили обязательную эвакуацию семей с детьми. По информации «Военной хроники», речь идет о селах Колона-Межевая, Новоподгородное, Райполе и Сухарева Балка. Уточняется, что формулировка «обязательная эвакуация» говорит о том, что ситуация в регионе близка к военному либо гуманитарному коллапсу.

Как отметило издание, объявление эвакуации является косвенным подтверждением того, что командование ВСУ не исключает продвижения Вооруженных сил России значительно дальше текущей линии боевого соприкосновения.

Ранее сообщалось, что целые роты ВСУ отказываются идти на штурмы.