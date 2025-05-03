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Подполье сообщило об поражении завода в подконтрольном ВСУ Запорожье

РИА: в подконтрольном ВСУ Запорожье поразили завод по ремонту бронетехники
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IMAGO/Martin Dziadek/Global Look Press

В подконтрольном Киеву Запорожье поразили завод. Об этом сообщил РИА Новости координатор пророссийского николаевского подполья Сергей Лебедев.

По его словам, на заводе ремонтировали бронированную технику для ВСУ и собирали беспилотники.

Министерство обороны РФ сообщало, что российские войска нанесли семь групповых ударов по объектам на Украине в период с 26 апреля по 2 мая. Для выполнения боевых задач применялись беспилотные летательные аппараты (БПЛА) и высокоточное оружие, что позволило поразить предприятия военно-промышленного комплекса, склады и другие военные цели.

Также добровольческое подразделение «Росич» сообщило, что ВС РФ поразили предприятие Spaitech в городе Одессе на юге Украины. Завод специализируется на производстве беспилотников и время от времени заключает контракты с министерством обороны страны.

Ранее в подполье рассказали о ликвидации в Сумской области солдат ВСУ, бежавших из Курской области.

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