Польша укрепляет защиту неба над Балтийским морем

Министр обороны и вице-премьер-министр Польши Владислав Косиняк-Камыш заявил, что сейчас Польша и НАТО укрепляет защиту неба над Балтийским морем. С таким заявлением министр выступил на церемонии вручения генеральских званий в президентском дворце, передает Polskie Radio.

По словам министра, целью этой операции является противодействие недавним якобы провокациям со стороны РФ, среди которых упоминается возможное нарушение воздушного пространства Польши.

В рамках данной инициативы НАТО к патрулированию воздушного пространства над Балтийским морем были привлечены дополнительные военные самолеты и вертолеты. Сообщается о неофициальных переговорах о передислокации вертолетов с других баз в акваторию Балтийского моря и к границам РФ.

Перед этим премьер-министр Польши Дональд Туск анонсировал появление «сверхсильной» армии, которой у страны не было столетия.

Ранее премьер-министр Польши Туск назвал сроки начала возможной войны с Россией.