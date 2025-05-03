ФСБ раскрыла данные о трагедии в Балтийском море в конце ВОВ

ФСБ: ВВС Британии в мае 1945 года потопили три корабля с советскими пленными

Самолеты британской боевой авиации 3 мая 1945 года потопили три германских корабля с советскими пленными в Балтийском море. Данные об этой трагедии опубликовала Федеральная служба безопасности, сообщает ТАСС.

«80 лет назад, 3 мая 1945 года, произошла страшная трагедия <...> В этот день в Любекской бухте в Балтийском море самолеты королевских Военно-воздушных сил Великобритании хладнокровно расстреляли три германских судна: «Кап Аркона», «Тильбек» и «Дойчланд» с заключенными гитлеровских концлагерей, перевозившимися в Норвегию», — указано в сообщении ФСБ.

На борту этих трех кораблей находились от 7 до 12 тыс. военнопленных и других заключенных концлагерей. О потоплении кораблей с пленными стало известно из заявления бывшего узника концлагеря «Нойенгамм» Василия Саломаткина, который подал его в Управление уполномоченного Совета министров СССР по делам репатриации граждан СССР.

После проверки со стороны министерства госбезопасности показания Саломаткина подтвердили несколько свидетелей — они также смогли спастись с тонущих пароходов.

Так стало известно, что при приближении британских войск к Гамбургу немецкие власти приняли решение вывезти заключенных концлагерей в Норвегию. Для этого они были погружены на три парохода, которые после выхода в море попали под удар ВВС Британии — несмотря на то, что корабли вывесили белый флаг.

Спастись удалось только 300 заключенным.

Ранее ФСБ показала архив с данными о херсонских коллаборационистах.