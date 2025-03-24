Командир «крылатой пехоты» стал Героем России, разбив колонну ВСУ в одиночку

Командир «крылатой пехоты» в одиночку разбил колонну противника в ДНР

Командир расчета реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Град» костромской «крылатой пехоты» получил звание Героя России за то, что в одиночку разбил колонну Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом в интервью ТАСС рассказал командир боевой машины РСЗО «Град» Костромского гвардейского артиллерийского полка с позывным «Механик».

«Героя России дали ему в 2022 году, разбил колонну [неприятеля]. Работал он один», — рассказал он.

Боец отметил, что хорошо относится к командиру.

Состав полка выполняет боевые задачи на Часовоярском направлении в Донецкой народной республике (ДНР). Деятельность бойцов поддерживают отряды беспилотной авиации артиллеристов-десантников, проводя воздушную разведку для выявления группировок противника.

До этого стало известно о командире разведроты с позывным «Бульдозер», который подорвался на гранате вместе с украинскими военнослужащими в Суджанском районе Курской области в ноябре 2024 года.

По словам брата солдата, во время выполнения боевой задачи он вместе с сослуживцами оказался в окружении противника. Бойцы российской армии оборонялись до последнего, однако в какой-то момент «Бульдозер» остался единственным из группы.

Ранее Россия нанесла удар по Киевской области.