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Семья срочника с Урала заявила о давлении при подписании контракта на СВО

74.RU: в Челябинске семья срочника заявила, что его заставили подписать контракт
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Sergii Kharchenko/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Семья 20-летнего срочника из Челябинска считает, что на их сына давили при подписании контракта на участие в СВО. Об этом пишет местный портал 74.RU.

Молодой человек, как уточняется, служил в Псковской области, затем его перевели в Чебаркульский гарнизон, где через два часа после прибытия он подписал контракт якобы под психологическим давлением.

«Сын рассказывал, что очень агитируют подписать контракт. Но он говорил: «Мама, я держусь, я не соглашаюсь». А потом он приезжает в часть в Чебаркуле, и через два часа подписывает контракт: как такое возможно?» — сказала журналистам мама юноши.

Родные парня рассказали, что его якобы вызвали одного в отдельный кабинет, где сержант произвел выстрел из травматического пистолета рядом с ним, а также угрожали.

После срочник написал заявление об отзыве контракта, к тому же, как пишет портал, тогда его еще не подписал командир. Семья служащего требует признать договор недействительным и хочет, чтобы в ситуации разобрались правоохранители.

В феврале сообщалось, что участник специальной военной операции Вадим Белов решил подписать контракт с армией, желая обрести «более значимый конец жизни», даже ценой трагичного исхода.

Ранее сообщалось, что раненый российский боец 10 часов полз по полю и выжил.

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