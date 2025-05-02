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Военный эксперт заметил большое скопление войск НАТО в Польше

Военный эксперт Киселев заявил, что в Гданьске скопились 20 тыс. солдат НАТО
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Jens Buttner/dpa-Zentralbild/dpa

В порту польского города Гданьск скопились не менее 20 тыс. солдат стран НАТО. Об этом ТАСС сообщил военный эксперт Виталий Киселев, ссылаясь на данные подполья.

«Поступает информация из Гданьска от неравнодушных людей, которые помнят, как советские войска освобождали европейские города в 1945 году. По их данным, сейчас в Гданьск из Румынии идут большие колонны с военной техникой. Там сосредоточено уже более 20 тыс. солдат блока НАТО. Идут танки, новые БТР, установки ПВО и радиоэлектронной борьбы», — рассказал Киселев.

Он утверждает, что эта группировка войск может быть переброшена к границам Калининградской области для того, чтобы демонстрировать угрозу российскому региону и попытаться оттянуть часть российских войск с украинских фронтов.

Киселев выразил уверенность, что эти действия не останутся без внимания российского руководства.

До этого лидер оппозиционной Консервативной народной партии Эстонии (EKRE) Мартин Хельме высказался против отправки военных на Украину ради достижения мира.

Ранее в Госдуме призвали готовить ВС РФ к отражению агрессии Европы.

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