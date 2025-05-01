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Китай сообщил о прорыве в создании сверхтяжелой ракеты для отправки на Луну и Марс

SpaceNews: Китай заявил о прорыве в создании сверхтяжелой ракеты
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Wang Jiangbo/Xinhua/Global Look Press

Китай создал прототипы топливных баков для своих будущих сверхтяжелых ракет, назвав это прорывом в сфере ракетостроения, пишет издание SpaceNews.

«Успех этого прототипа знаменует собой крупный прорыв в разработке резервуаров из нержавеющей стали сверхбольшого диаметра <...> для тяжелых ракет», — говорится в заявлении китайского разработчика China Academy of Launch Vehicle Technology (CALT), которое приводится в публикации.

Речь, в частности, идет о топливном баке из нержавеющей стали диаметром 10,6 метра и высотой девять метров. Он является частью разработки китайской многоразовой сверхтяжелой ракеты Long March 9, которую китайцы хотят использовать для лунных и марсианских миссий. По словам разработчиков КНР, изготовление бака происходило при помощи цифровых технологий в течение всего двух месяцев.

До этого управление программы пилотируемых космических полетов КНР (CMSA) сообщило о планах Китая высадить своих космонавтов на поверхность Луны до 2030 года. Ожидается, что в ходе этой миссии два космонавта будут управлять пилотируемым луноходом. Они смогут не только перемещаться по поверхности Луны, но и проводить научные эксперименты и исследования.

Ранее сообщалось, что США хочет совершить посадку на Луну с помощью буров, марсоходов и прыгающего беспилотника.

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