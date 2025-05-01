Российские силы в районе киевского аэропорта Борисполь ударили по украинской технике и военным, расположившимся рядом в лесу. Об этом со ссылкой на коллег сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

По его словам, после нескольких взрывов загорелся лес рядом с воздушной гаванью. Как сообщили представители сопротивления, была сильная детонация — вероятно, взорвались горюче-смазочные материалы, которые завезли для военной техники. После взрыва к месту прилета направилось несколько скорых, были подняты вертолеты, добавил Лебедев.

Он добавил, что сопротивление несколько раз сообщило о концентрации в районе аэропорта украинских военных, которые прошли обучение в странах НАТО.

По словам подпольщика, недавно в аэропорт привезли группу военных, прошедших подготовку, которые расположились вместе с техникой в лесу около аэропорта, ожидая доукомплектации и передислокации на линию боевого соприкосновения.

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