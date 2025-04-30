В Белгородской области беспилотник атаковал автомобиль

В Белгородской области продолжаются обстрелы со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил в своем официальном Telegram-канале губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

По словам губернатора, в поселке Политотдельский Белгородского района беспилотник атаковал легковой автомобиль. Водитель госпитализирован с минно-взрывной травмой и баротравмой.

В Шебекино дроны атаковали объекты торговли, жилые строения и автомобиль, а в Шебекинском округе беспилотники повредили линии электропередач.

«Временно без света остаются поселок Шамино, села Коровино, Безлюдовка, Графовка и Архангельское и частично села Ржевка и Новая Таволжанка. Аварийные службы приступят к восстановительным работам после согласования с МО РФ», – отметил Гладков.

Сообщается также, что в Нехотеевке в результате обстрела частично разрушены два дома и повреждена надворная постройка. В Грайворонском районе атаке подвергся работающий в поле трактор – повреждены стекла и кузов, водитель не пострадал.

Ранее российские военные с помощью разведывательного беспилотника зафиксировали попытку прорыва ВСУ в Белгородской области.