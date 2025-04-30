Губернатор Гладков рассказал о ситуации в Белгородской области

Гладков: ВСУ обстреляли Белгородскую область более чем 200 боеприпасами за сутки

Вооруженные силы Украины (ВСУ) в течение минувших суток обстреляли территорию Белгородской области более чем 200 боеприпасами, пострадали люди. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

Отмечается, что 45 населенных пунктов в девяти районах региона попали под удар с территории Украины. Было выпущено 219 боеприпасов и зафиксированы атаки 108 дронов, 38 БПЛА сбили. Повреждены многоквартирный дом, восемь частных домовладений, склад, два социальных объекта, рейсовый автобус, 14 транспортных средств, также повреждения зафиксированы на двух сельхозпредприятиях.

По Краснояружскому району выпущено 188 боеприпасов в ходе 26 обстрелов и совершены атаки 27 беспилотниками. На участке автодороги Красная Яруга — Отрадовка в результате удара дроном по припаркованной машине ранения получили двое мужчин.

В Белгородском районе восемь населенных пунктов были атакованы 11 беспилотниками. По Борисовскому району выпущено 12 дронов. На участке автодороги Новоалександровка — Становое ранения получила женщина. По Валуйскому округу выпущено десять боеприпасов и совершены атаки 24 БПЛА. Также дронами и боеприпасами атакованы Вейделевский и Волоконовский районы, Грайворонский округ. На участке автодороги Грайворон — Илёк-Пеньковка в результате атаки БПЛА на автомобиль два человека получили несовместимые с жизнью ранения. Пострадали еще трое человек.

Над Ракитянским районом подавлен один беспилотник, там обошлось без последствий. По Шебекинскому муниципальному округу выпущено 16 боеприпасов в ходе двух обстрелов и совершены атаки 20 БПЛА, 14 из которых подавлены. В селе Новая Таволжанка в результате удара дрона по транспортному средству ранения получили двое мужчин, рассказал губернатор.

Ранее в Минобороны рассказали, сколько беспилотников сбили за ночь над регионами РФ.