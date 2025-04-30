Дрон ВСУ пытался атаковать Белгородскую область

Украинские военнослужащие предприняли неудачную попытку атаковать Белгородскую область с помощью беспилотного летательного аппарата (БПЛА). Об этом сообщила пресс-служба министерства обороны РФ в официальном Telegram-канале.

В ведомстве отметили, что бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) использовали дрон самолетного типа.

«Около 13:40 мск дежурными средствами ПВО (противовоздушной обороны — «Газета.Ru») уничтожен один украинский БПЛА <...> над территорией Белгородской области», — говорится в заявлении.

30 апреля губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков рассказал, что военные ВСУ в течение суток выпустили по региону 219 боеприпасов и 108 дронов. Атакам подверглись 45 населенных пунктов в девяти районах.

В результате повреждения получили один многоквартирный дом, 14 транспортных средств, два сельскохозяйственных предприятия, столько же социальных объектов и восемь частных домовладений. Более того, пострадали 10 человек. Двоих из них спасти не удалось, у остальных были диагностированы ранения разной степени тяжести.

Ранее в Курской области при атаке беспилотников ВСУ пострадали три человека.