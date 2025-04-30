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МО Белоруссии назвало идею Запада о миротворцах на Украине попыткой увековечить нацизм

Хренин счел идею Запада о миротворцах на Украине попыткой увековечить нацизм
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Евгений Биятов/РИА Новости

Планы некоторых западных стран по отправке миротворцев на Украину являются попыткой увековечить нацистский режим на этой территории. Об этом заявил министр обороны Белоруссии Виктор Хренин на пленарном заседании III Международного антифашистского конгресса, проходящем в конгрессно-выставочном центре «Патриот», передает ТАСС.

По его словам, совершаемые представителями Запада действия — не только попытка обозначить зону влияния и увековечить нацистский режим на Украине, но и шаг к «прямому вовлечению в конфликт войск НАТО».

Также министр указал на непомерные геополитические амбиции, жажду власти и завоевания, которые лишают европейских бюрократов разума, ведь «всякий конфликт всегда может выйти из-под контроля».

Хренин подчеркнул, что глобалистские элиты из-за противодействия российским и американским мирным инициативам, а также взятому курсу на эскалацию на Украине толкают регион в пропасть глобального вооруженного конфликта.

«Только в пожаре войны они видят возможность сохранить свою власть, сплотив население идеей противостояния внешнему врагу», — заявил глава МО Белоруссии.

Министр объяснил подобный подход европейских элит неспособностью предложить альтернативную идею для объединения населения «в условиях краха социально-экономического благополучия».

До этого Хренин заявил, что политики на Западе выступают против мирного урегулирования конфликта на Украине.

Ранее в Кремле выразили мнение, что нацизм в мире еще жив.

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