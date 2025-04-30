Минобороны показало установку флага России в поселке Новое в ДНР

Минобороны показало, как военные ВС РФ устанавливают флаг в Новом в ДНР

Минобороны России показало кадры из освобожденного от Вооруженных сил Украины (ВСУ) поселка Новое в Донецкой народной республике (ДНР). Ролик опубликовало на своем сайте РИА Новости.

Как пояснили в ведомстве, на кадрах можно увидеть, как российские штурмовики при помощи дронов уничтожают боевую технику, огневые точки и командно-наблюдательные пункты противника.

«В дальнейшем штурмовые группы, используя весь арсенал стрелкового вооружения, зашли на вражеские позиции, зачистили дома и сооружения от остатков подразделений гарнизона ВСУ, освободив населенный пункт», — говорится в сообщении министерства обороны РФ.

Некоторые бойцы ВСУ согласились сложить оружие и сдаться в плен. После военные Вооруженных сил (ВС) РФ установили в поселке российский триколор в знак освобождения населенного пункта.

О взятии под контроль поселка Новое в ДНР стало известно 30 апреля. Зачисткой населенного пункта занимались бойцы группировки войск «Запад».

Кроме того, военнослужащие этой группировки в течение суток атаковали личный состав и технику шести бригад ВСУ. Нанесены удары по местам скопления украинских войск в районе Кировска в ДНР, а также в Осиново, Купянске, Каменке, Двуречной в Харьковской области. В результате противник потерял более 220 военных, две бронемашины и десять автомобилей.

Также российским военным удалось уничтожить склад ВСУ с боеприпасами и вывести из строя пять орудий полевой артиллерии.

Ранее Минобороны показало видео уничтожения безэкипажных катеров ВСУ.