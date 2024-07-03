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Минобороны показало видео уничтожения безэкипажных катеров ВСУ

Минобороны показало видео ликвидации безэкипажных катеров ВСУ у Новороссийска

В районе Новороссийска были уничтожены безэкипажные катера, которые запустили Вооруженные силы Украины (ВСУ) с целью атаковать берег российского города. Видео с кадрами ликвидации морских беспилотников опубликовало министерство обороны России.

«Два безэкипажных катера были уничтожены дежурными огневыми средствами Новороссийской военно-морской базы», — уточнили в ведомстве в описании к ролику.

При этом сами катера были обнаружены в акватории Черного моря, а их курс следования пролегал напрямую в сторону Новороссийска.

Инцидент произошел в ночь на 3 июля. По данным Минобороны, следовавшие в Новороссийск катера были уничтожены в Черном море.

В результате, рассказал глава города Андрей Кравченко, повреждения получили одна квартира и два помещения, задействованные под нужды коммерческих организаций.

По его словам, специалисты осмотрели набережную и Цемесскую бухту и не обнаружили ничего, что могло бы угрожать жизни или здоровью горожан.

Ракетные обстрелы и атаки беспилотников на южные российские регионы усилились с конца июня 2024 года. В частности, украинские военные провели 23 июня ракетную атаку на Севастополь, используя американские ракеты ATACMS с кассетными боевыми частями.

Ранее над тремя регионами РФ сбили 10 беспилотников.

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