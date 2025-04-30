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В США спрогнозировали будущее танков

Министр армии США Дрисколл заявил, что танки останутся на поле боя
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Natalia Shkavron/Shutterstock/FOTODOM

Танки останутся на поле боя ближайшего будущего, несмотря на наличие эффективных и доступных противотанковых средств, а также появление новых. Об этом в беседе с изданием Business Insider заявил министр армии США Дэниел Дрисколл.

По его словам, уязвимость, которую продемонстрировала бронетехника в ходе украинского конфликта, позволяет предположить, что танк устарел.

Военный также сказал, что у этих боевых машин изменится тактическая роль. Он считает, что тактика их использования должна измениться из-за появления дронов-камикадзе, новых противотанковых ракет и других угроз. Дрисколл не исключил, что в будущем танки будут находиться на удаленных позициях, а первыми в бой вступят автономные боевые машины.

«Как только вы сможете прорваться с помощью автономных транспортных средств, роботов, кибервойны и при помощи космических средств, вы, вероятно, начнете видеть, как самое мощное оружие на планете Земля, которым является танк M1A2, продвигается вперед и продолжает наступать», — сказал Дрисколл.

В январе европейские производители бронетехники подписали соглашение о совместной разработке основного боевого танка будущего для немецких и французских вооруженных сил. Этот «танк будущего» должен будет заменить немецкие танки Leopard 2 и французские Leclerc. Как показали себя западные танки на Украине и почему им потребовалась замена — в материале военного обозревателя «Газеты.Ru» Михаила Ходаренка.

Ранее Путин рассказал, какой танк он считает лучшим в мире.

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