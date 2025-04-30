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Украинские беспилотники атаковали Рыльск в Курской области

SHOT: беспилотники ВСУ атаковали Рыльск в Курской области
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Mohammed Othman/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

В Курской области беспилотники Вооруженных сил Украины атаковали город Рыльск. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

«ВСУ атакуют беспилотниками город Рыльск», — говорится в сообщении, опубликованном в 0:02 по московскому времени.

Официальная информация об ударах пока не поступала.

Незадолго до этого оперштаб региона предупредил об опасности атаки БПЛА. Силы и средства противовоздушной обороны были приведены в готовность.

Утром 29 апреля Минобороны РФ заявило, что в течение ночи в российских регионах сбили 40 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. В частности, в Орловской области нейтрализовали семь БПЛА. Кроме того, 11 БПЛА сбили над территорией Рязанской области, восемь — над Нижегородской областью, по четыре — над Крымом и акваторией Черного моря.

Также два беспилотника были уничтожены над Московской областью, еще два — в небе над Белгородской областью и еще по одному — над Калужской и Брянской областями.

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».

Ранее в России призвали молиться во время атак беспилотников.

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