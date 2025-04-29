Жителей Орловской области предупредили об угрозе атаки беспилотников

На территории Орловской области объявлена опасность атаки беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщается в приложении МЧС России.

«Опасность атаки БПЛА!» — говорится в рассылке.

Жителей региона призвали сохранять бдительность.

Утром 29 апреля Минобороны РФ заявило, что в течение ночи в российских регионах сбили 40 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. В частности, в Орловской области нейтрализовали семь БПЛА. Кроме того, 11 БПЛА сбили над территорией Рязанской области, восемь — над Нижегородской областью, по четыре — над Крымом и акваторией Черного моря.

Также два беспилотника были уничтожены над Московской областью, еще два — в небе над Белгородской областью и еще по одному — над Калужской и Брянской областями.

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».

Ранее российский генерал оценил опасность 200-килограммовых дронов ВСУ.