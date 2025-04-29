На Украине женщины идут в армию, чтобы защитить мужей от мобилизации

Советник ВСУ Григорьева : украинки идут в армию, чтобы не призвали их мужей

Часть украинских женщин добровольно вступает в армию, чтобы их мужей не призвали на фронт. Об этом рассказала советник по гендерным вопросам ВСУ Оксана Григорьева в интервью изданию NV.

По словам Григорьевой, в некоторых семьях родственники уговаривают женщин идти служить, аргументируя это тем, что их «не отправят в штурм», а мужчин могут ликвидировать. Мужчины при этом остаются дома с детьми.

«Есть случаи, когда мужчины покупают инвалидность, заключают фиктивные браки с женщинами-инвалидами или годами не выходят из дома, чтобы избежать мобилизации. Это разрушает семьи», — отметила советник.

Одна женщина развелась с мужем после того, как он предложил лишить ее родительских прав, чтобы получить отсрочку как опекун. Некоторые мужчины скрываются от военкоматов, пока жены работают, чтобы их содержать.

29 апреля в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины заявили, что всех здоровых сотрудников территориальных центров комплектации, не имеющих боевой опыт, отправят на фронт.

Ранее бывший украинский военный рассказал, зачем вступил в ряды ВС РФ.