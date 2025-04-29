Вооруженные силы Украины (ВСУ) планировали совершить новый прорыв российской границы в период майских праздников. Об этом рассказал координатор николаевского подполья Сергей Лебедев в своем Telegram-канале.

«По слухам, собранным из разных источников, выдвижение войск планировалось на 5 — 6 мая», — рассказал Лебедев.

По данным подпольщика, пока шли бои за освобождение Курской области, украинцы готовили новый прорыв российской границы. Лебедев заявил, что Киев в Сумской области сформировал мощный ударный кулак, оснащенный западной техникой. Однако реализации планов помешали удары российской армии, которая разгромила часть военных формирований противника.

«Предполагаемый прорыв еще на стадии комплектования военных соединений был если не предотвращен полностью, то сильно нарушен на стадии планирования», — написал Лебедев.

По словам подпольщика, бойцы Вооруженных сил (ВС) России нанесли удары по военный объектам, а также складам с военной техникой и пунктам временной дислокации ВСУ в городе Шостка в Сумской области Украины. Всего было зафиксировано около 30 прилетов.

До этого «Военкоры Русской Весны» сообщили о попытке ВСУ сдержать продвижение российских военных в Сумской области при помощи «роя беспилотников». Однако у них ничего не получилось: 83-я бригада ВДВ успешно уничтожила дроны врага и продвинулась в районе населенного пункта Беловоды.

Ранее военный эксперт рассказал о ситуации на Сумском и Курском направлениях.