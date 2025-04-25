Иеродиакон Свято-Успенского Николо-Васильевского монастыря Диадор рассказал о планах Службы безопасности Украины (СБУ) в отношении монахов в Донецкой народной республике (ДНР). В интервью РИА Новости он заявил, что за три дня до прихода российских войск сотрудники СБУ пытались принудительно мобилизовать монастырских трудников в тероборону.

«Руководство монастыря отказалось отдавать людей, после чего представители СБУ заявили, что «с ними надо заканчивать». Эти угрозы слышала охрана обители», — отметил Диадор.

По его словам, ситуацию разрешил приход российских военных, которые освободили территорию. Монастырь находился в блокаде 2,5 года.

«Вся община благодарна нашим войскам за защиту и освобождение», — добавил иеродиакон.

25 февраля официальный представитель управления верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) Элизабет Троссел заявила, что информация о принудительной мобилизации двух священников Украинской православной церкви в Житомирской и Винницкой областях в конце февраля находится в поле зрения организации.

Ранее украинский депутат назвал количество сбежавших от мобилизации мужчин.