Над двумя российскими регионами сбили четыре беспилотника

МО РФ: над Новгородской и Ленинградской областями сбили четыре беспилотника

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили четыре беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ) над Новгородской и Ленинградской областями. Об этом сообщает пресс-служба министерства обороны РФ.

«С 7:30 до 8:30 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены четыре украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа», — говорится в сообщении.

О пострадавших и разрушениях не сообщается.

До этого директор ФСБ Александр Бортников рассказал об основных целях Киева во время атак беспилотниками. По его словам, ВСУ активно используют БПЛА и западное вооружение для нанесения ущерба объектам оборонно-промышленного комплекса, энергетики и транспортной инфраструктуры России.

Глава ФСБ подчеркнул, что поддержка Украины со стороны Запада привела к росту «террористических посягательств в различных регионах страны». Беспилотники и ракетные системы западного производства, как отметил Бортников, позволяют Киеву наносить удары глубоко внутри РФ.

Ранее в России призвали молиться во время атак беспилотников.