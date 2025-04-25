Военкор объяснил, что главное в работе журналиста на передовой

Военный корреспондент Давид Нармания в ходе интервью в рамках спецпроекта РИАМО «Герои-военкоры» рассказал, что является главным в работе журналиста на передовой. По его мнению, важно рассказывать не о самих боевых действиях, а о людях, участвующих в них.

«Рассказать о тех, кто сейчас на передовой, для кого жизнь в корне изменилась, рассказать, через что им приходится проходить — это, как мне представляется, крайне важно. Особенно сейчас, когда далеко не у всех есть твердый моральный фундамент», — сказал военкор.

Он напомнил, что многие журналисты отдали жизни ради того, чтобы поведать о тех, кто сегодня защищает Россию, и кто каждый день за нее идет в бой.

Проект «Герои-военкоры» был запущен в апреле. Он посвящен свидетелям трагических событий Великой Отечественной войны и бесстрашным современникам, работающим в зоне проведения специальной военной операции.

Авторы проекта изучили архивы, биографии военных корреспондентов, работавших в годы ВОВ, и их произведения. Также показана работа коллег-современников: насколько изменилась техническая составляющая и на какой риск идут журналисты, добывая правду.

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