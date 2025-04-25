Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Военкор объяснил, что главное в работе журналиста на передовой

Военкор Нармания: журналистам важнее всего рассказывать о людях на передовой
close
Shutterstock

Военный корреспондент Давид Нармания в ходе интервью в рамках спецпроекта РИАМО «Герои-военкоры» рассказал, что является главным в работе журналиста на передовой. По его мнению, важно рассказывать не о самих боевых действиях, а о людях, участвующих в них.

«Рассказать о тех, кто сейчас на передовой, для кого жизнь в корне изменилась, рассказать, через что им приходится проходить — это, как мне представляется, крайне важно. Особенно сейчас, когда далеко не у всех есть твердый моральный фундамент», — сказал военкор.

Он напомнил, что многие журналисты отдали жизни ради того, чтобы поведать о тех, кто сегодня защищает Россию, и кто каждый день за нее идет в бой.

Проект «Герои-военкоры» был запущен в апреле. Он посвящен свидетелям трагических событий Великой Отечественной войны и бесстрашным современникам, работающим в зоне проведения специальной военной операции.

Авторы проекта изучили архивы, биографии военных корреспондентов, работавших в годы ВОВ, и их произведения. Также показана работа коллег-современников: насколько изменилась техническая составляющая и на какой риск идут журналисты, добывая правду.

Ранее россиянам рассказали об известном фронтовом писателе.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами