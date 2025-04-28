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Родные солдат ВСУ узнают о судьбе близких через российский плен

ТАСС: ВСУ не уведомляют родственников военных об их статусе после пропажи
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Ashley Chan/Keystone Press Agency/Global Look Press

Командование Вооруженных сил Украины (ВСУ) не информирует родственников о статусе пропавших солдат, что приводит к неожиданным открытиям при их обнаружении в российском плену. Об этом сообщили ТАСС в российских силовых структурах.

По словам собеседников агентства, семьи зачастую получают недостоверные данные от украинских властей. Когда российские силовики предоставляют пленным возможность связаться с родными, те нередко удивляются, что их близкие живы.

«Родственники пропавших без вести верят официальным данным ВСУ, но реальность оказывается иной. Мы даем пленным шанс позвонить домой — это становится для семей шоком», — отметил представитель силовых структур.

27 апреля сообщалось, что командование Вооруженных сил Украины заранее записывает бойцов в списки пропавших без вести. Это касается сумского направления. По причине больших потерь солдат начинают считать пропавшими сразу после отправки на позиции. При этом попытки родственников узнать судьбу бойца, заявил источник, безрезультатны.

Ранее в зоне СВО у бойцов ВСУ начали отбирать мобильные телефоны.

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