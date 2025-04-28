Западные эксперты заявили о рекордных военных расходах в мире

В прошлом году суммарные военные расходы в мире достигли рекордных $2,718 трлн, или 2,5% от глобального ВВП. Об этом, ссылаясь на ежегодный обзор Стокгольмского международного института исследований проблем мира (SIPRI), сообщает РБК.

Эксперты SIPRI отметили, что в 2024 году суммарные военные расходы в мире увеличились по сравнению с прошлым годом на 9,4%, и подчеркнули, что это является самым резким ростом с 1988 года. Военные расходы в расчете на душу населения Земли составляют $334.

Аналитики подчеркнули, что 80% общемировых трат ($2,185 трлн) и 79% от общего их роста приходится на 15 государств. В тройку лидеров входят: Соединенные Штаты ($997 млрд, 3,4% национального ВВП, 37% от общемировых военных расходов), Китай ($314 млрд, 1,7% ВВП, 12% от общемировых расходов) и Российская Федерация ($149 млрд, 7,1% ВВП, 5,5% от общемировых расходов). Следующие места в списке стран с самым большим военным бюджетом занимают: Индия, ФРГ, Великобритания, Саудовская Аравия, Украина, Франция и Япония.

SIPRI указал, что за год больше всего возросли военные расходы Израиль (на 65%) и России (на 38%). Самые же большие расходы в мире по отношению к национальному ВВП несет Украина (34%). Это стало возможно потому, что на оборону расходуются все налоговые поступления Киева, в то время как все невоенные социально-экономические вопросы решаются за счет иностранной помощи.

25 апреля сообщалось, что военные расходы Эстонии в 2026 году увеличатся до 5,4% от ее валового внутреннего продукта (ВВП).

Ранее были названы страны-лидеры по закупкам вооружений в 2024 году.