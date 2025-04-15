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Названы страны-лидеры по закупкам вооружений в 2024 году

ЦАМТО: Польша, Румыния и Индия стали лидерами по закупкам оружия в 2024 году
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U.S. Air Force/Global Look Press

По итогам 2024 года рейтинг крупнейших стран-покупателей вооружений возглавили Польша, Румыния и Индия. Об этом РИА Новости сообщили в Центре анализа мировой торговли оружием (ЦАМТО).

По данным центра, в прошлом году Польша потратила на оружие $15,625 млрд, что составило 12,8% от общего числа покупок. Траты Румынии при этом составили $10,251 млрд (8,40 %), а Индии — $9,410 млрд (7,71 %).

Также в рейтинг вошли Израиль, который потратил $8,2 млрд (6,72 %), Нидерланды с расходами в $7,922 млрд (6,49 %) и Турция — $7 млрд (5,73 %).

В ЦАМТО пояснили, что список составлялся с учетом только коммерческих контрактов, которые были подписаны странами-импортерами в 2024 году на закупку вооружения и военной техники в долларах США.

В марте отчет Стокгольмского международного института исследований проблем мира (SIPRI) показал, что Украина заняла позицию крупнейшего в мире импортера вооружений и военной техники, обойдя такие страны, как Индия, Пакистан и государства Персидского залива. Согласно обзору, США продолжали увеличивать свою долю на глобальном рынке вооружений, достигнув 43%.

Ранее Шойгу заявил о планах России увеличить экспорт оружия.

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