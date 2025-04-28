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ВСУ почти 20 раз обстреляли территорию ДНР за сутки

Украинская армия 19 раз обстреляла территорию ДНР за сутки
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Anatolii Stepanov/Reuters

Подразделения Вооруженных сил Украины 19 раз обстреляли территорию Донецкой народной республики за сутки, выпустив 36 боеприпасов. Об этом сообщает Telegram-канал «Факты военных преступлений Украины».

Обстрелы произошли на Горловском направлении, говорится в публикации. По информации авторов канала, в результате атак ВСУ один человек не выжил, еще шесть мирных жителей получили ранения.

Кроме того, повреждены одно жилое строение и два объекта гражданской инфраструктуры.

22 апреля управление по документированию военных преступлений Украины (бывший Совместный центр контроля и координации, СЦКК) сообщило, что украинские войска с февраля 2022 года выпустили по Донецкой народной республике свыше 206 тысяч боеприпасов. За этот период зафиксированы 43 302 факта ведения огня, в том числе 41 874 с применением тяжелого вооружения. В общей сложности Вооруженные силы Украины выпустили 206 745 боеприпасов различного калибра.

По имеющимся данным, в результате обстрелов не выжили 5319 мирных жителей, в том числе 156 детей. 15 825 человек, среди них 1003 ребенка, получили ранения.

Ранее семилетняя девочка пострадала при атаке украинского дрона на Донецк.

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