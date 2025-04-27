Российские военные ударили по скоплению живой силы и техники Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Сумском направлении с помощью установок «Град». Об этом рассказал глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале.

По его словам, удары наносили бойцы спецназа «Ахмат» совместно с 177-й бригадой морской пехоты Минобороны России.

Также была поражена украинская военная техника на Харьковском направлении рядом с населенным пунктом Уды. По его словам, была предотвращена попытка доставки боеприпасов к передовым позициям.

До этого сообщалось, что подразделения группировки российских войск «Север» завершили освобождение села Горналь на Сумском направлении в Курской области и села Поповка на Краснояружском направлении в Белгородской области от Вооруженных сил Украины.

По данным Telegram-канала «Северный ветер», всего за прошедшие сутки украинские формирования потеряли 250 военнослужащих на этих участках фронта. Большая их часть была уничтожена на Сумском направлении.

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