Подразделения группировки российских войск «Север» завершили освобождение села Горналь на Сумском направлении в Курской области и села Поповка на Краснояружском направлении в Белгородской области от Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил Telegram-канал «Северный ветер».

Из текста следует, что командование украинских войск перебрасывало резервы и штурмовые группы в лесополосы на территории Сумской области. Однако разведчики Вооруженных сил РФ вскрывали их позиции и передавали эту информацию сослуживцам. Далее по объектам наносились удары с помощью артиллерийских орудий и тяжелых огнеметов.

«Враг несет колоссальные потери в районах населенных пунктов Беловоды и Локня», — подчеркивается в материале.

Авторы публикации добавили, что к текущему моменту группировка «Север» продвинулась на Сумском направлении более чем на 3,9 тыс. метров. Кроме того, здесь были уничтожены 10 единиц техники ВСУ.

На Краснояружском направлении российские подразделения в течение месяца наносили артиллерийские и воздушные удары по позициям ВСУ. В результате им удалось уничтожить остатки украинских штурмовых групп в Поповке.

«Последнюю попытку прорваться в Поповку враг предпринял сегодня <...> утром. <...> Пересечения государственной границы не допущено», — отмечается в тексте.

Также бойцы «Севера» принимали участие в сражениях на Волчанском и Липцовском направлениях. Им удалось ликвидировать несколько единиц техники ВСУ и не менее шести боевых групп.

По данным Telegram-канала «Северный ветер», всего за прошедшие сутки украинские формирования потеряли 250 военнослужащих на этих участках фронта. Большая их часть была уничтожена на Сумском направлении.

Ранее начальник Генерального штаба ВС РФ Валерий Герасимов доложил президенту Владимиру Путину о полном освобождении Курской области.