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Водитель получил ушиб живота при налете БПЛА на белгородское село

В Белгородской области при атаке беспилотника ранен мужчина
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Павел Лисицын/РИА Новости

В Белгородской области при налете БПЛА пострадал мирный житель, написал в своем Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.

По его словам, в селе Новая Таволжанка дрон атаковал «Газель» сельхозпредприятия. Ее водитель был госпитализирован с ушибом живота. Врачи белгородской больницы №2 оказали ему необходимую помощь, дальнейшее лечение мужчины будет амбулаторным.

До этого глава области сообщил, что украинские военнослужащие в течение суток выпустили порядка 150 снарядов по Белгородской области. Всего ударам подверглись 19 населенных пунктов в восьми районах региона. Вооруженные силы Украины использовали для этих целей 149 боеприпасов и 67 беспилотных летательных аппаратов, из которых 22 были уничтожены до попадания в цель. После атак в регионе зафиксировали повреждения 10 частных жилых домов и шести автомобилей. Кроме того, ВСУ нанесли урон одному магазину и одному производственному предприятию.

Ранее «Газета.Ru» рассказала, как живет Белгород под постоянными ракетными обстрелами.

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