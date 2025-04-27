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Попытка пленного отнять оружие у бойца РФ попала на видео

Дрон снял на видео, как пленный украинец пытался отнять оружие у бойца РФ
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Сергей Бобылев/РИА Новости

Разведывательный дрон снял на видео неудачную попытку нападения солдата Вооруженных сил Украины (ВСУ) на российского военного. Кадры опубликовал Telegram-канал «Военное дело».

На ролике можно увидеть, как сдавшийся в плен украинец решил переиграть ситуацию в свою пользу и попытался отобрать оружие у российского военного. На помощь бойцу РФ пришел товарищ, который произвел несколько выстрелов из автомата в противника. В конце видео показывается, как российские бойцы снимают с украинца бронежилет.

«Мог сдаться в плен и остаться живым», — написали авторы Telegram-канала про украинского солдата.

До этого в сети появился стоп-кадр видеозаписи, сделанной беспилотником, на котором можно увидеть самоликвидировавшегося бойца ВСУ. На снимке видно украинского военного, лежащего на земле без признаков жизни. В его правой руке можно заметить автомат.

Отмечается, что украинец попал в окружение российских военных и решил не сдаваться в плен, а самостоятельно решить свою судьбу.

Ранее российский дрон снял на видео, как ВСУ прячут тела своих солдат.

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