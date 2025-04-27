В двух регионах России объявляли ракетную опасность

В Орловской и Брянской областях объявляли ракетную опасность. Об этом сообщали власти регионов в Telegram-каналах.

Губернатор Орловской области Андрей Клычков сообщил о ракетной опасности в 3.08 мск.

«‎Если вы находитесь дома, укройтесь в помещениях без окон со сплошными стенами: в коридоре, ванной, кладовой. Если вы на улице – зайдите в ближайшее здание или подходящее укрытие», — написал глава региона.

В это же время аналогичное предупреждение опубликовало МЧС Брянской области в официальном Telegram-канале.

«‎Ракетная опасность! Запущена система оповещения. По возможности оставайтесь дома! Укройтесь в помещении без окон с капитальными стенами!», — предупредили в ведомстве.

До этого, в ночь на 24 апреля в Липецкой области был введен режим воздушной опасности. Этот сигнал означает, что около границы региона замечены беспилотники. При этом все службы приводятся в режим максимальной готовности, однако воздушная опасность не влияет на нормальную жизнедеятельность области. Людей в таких обстоятельствах призывают сохранять спокойствие и следить за информацией от властей и МЧС.

Ранее «Газета.Ru» рассказала, как живет Белгород под постоянными ракетными обстрелами.