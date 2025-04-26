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Российские силовики сообщили о «мясорубке», в которую попали ВСУ в ДНР

ТАСС: ВСУ бегут с позиций на юго-востоке Богатыря в ДНР
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Reuters

Бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) бегут с ряда позиций на окраине населенного пункта Богатырь в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом ТАСС сообщили в российских силовых структурах.

«Юго-восточная окраина Богатыря стала для противника мясорубкой. Из-за этого они бегут с позиций на этом участке фронта», — рассказали агентству в силовых структурах.

Там также добавили, что на подступах к населенному пункту начались ожесточенные бои.

До этого президент Украины Владимир Зеленский обвинил в дезертирстве одно подразделение ВСУ. По словам Зеленского, многие солдаты покинули боевые позиции, поддавшись давлению своего офицера. В результате они попали в окружение и сдались в российский плен.

Где именно это произошло, украинский лидер уточнять не стал, заявив, что так сразу станет понятно, что произошло. Также политик не раскрыл, о каком именно подразделении говорил.

Ранее в Раде рассказали, что в ВСУ делают с покаявшимися дезертирами.

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